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Мораес рассказал о трудностях перехода с Динамо в Шахтер

16:17, 06 февраля 2019
Футбол
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Жуниор Мораес в &quot;Шахтере&quot; / shaktar.com

Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на Globo.

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"Да, что скрывать, у меня был тяжелый период, когда произошли перемены в моей карьере. Я перешел из одного клуба в другой, который является принципиальным соперником. Всегда побаиваешься того, как у тебя сложится в новой команде. Однако я не ожидал столь быстрого успеха. Очень рад, что могу помочь Шахтеру. Мне помогает стиль игры горняков. В Шахтере много бразильцев, и мы играем в комбинационный футбол, а в атаке мне помогают Тайсон и Марлос", - отметил Мораес.

Ранее, сообщалось, что Жуниор Мораес готов играть за сборную Украины.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Жуниор Мораес