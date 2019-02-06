Мораес рассказал о трудностях перехода с Динамо в Шахтер
16:17, 06 февраля 2019Футбол
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Бразилец отметил, что уже полностью адаптировался к игре Шахтера.
Жуниор Мораес в "Шахтере" / shaktar.com
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал, что переход из Динамо ему дался с большим трудом.
Об этом сообщает iSport.ua со ссылкой на Globo.
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"Да, что скрывать, у меня был тяжелый период, когда произошли перемены в моей карьере. Я перешел из одного клуба в другой, который является принципиальным соперником. Всегда побаиваешься того, как у тебя сложится в новой команде. Однако я не ожидал столь быстрого успеха. Очень рад, что могу помочь Шахтеру. Мне помогает стиль игры горняков. В Шахтере много бразильцев, и мы играем в комбинационный футбол, а в атаке мне помогают Тайсон и Марлос", - отметил Мораес.
Ранее, сообщалось, что Жуниор Мораес готов играть за сборную Украины.
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