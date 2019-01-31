20-летний лидер львовских Карпат Карраскаль отдан в аренду в Ривер Плейт

Колумбийский игрок будет выступать в Аргентине до конца 2019 года.

Полузащитник «Карпат» колумбиец Хорхе Карраскаль на правах аренды перешел в аргентинский клуб «Ривер Плейт».

Аренда рассчитана до 31 декабря 2019 года с правом выкупа. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

20-летний Хорхе Карраскаль играет за "Карпаты" с лета 2017 года. За это время он провел 38 матчей в Премьер-лиге, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Ранее СМИ сообщали, что «Ривер Плейт» арендует колумбийца за 500 тысяч евро с правом выкупа за 3 млн евро.

Сейчас один из грандов аргентинского футбола «Ривер Плейт» находится на 11-м месте в чемпионате Аргентины.