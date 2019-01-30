«Динамо» отправит своих представителей на два матча «Олимпиакоса»

Киевляне серьезно готовятся к плей-офф Лиги Европы и изучают своего соперника по 1/16 финала.

На двух ближайших матчах «Олимпиакоса» в чемпионате Греции будут присутствовать ассистенты главного тренера киевского «Динамо».

В ближайшую субботу, 2-го февраля клуб из Пирея будет принимать на своем поле «Панионис», и внимательными зрителями на трибунах стадиона будут два представителя тренерского штаба «Динамо» — Олег Лужный и испанский специалист Эду, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Не останется без внимания «Динамо» и выездной поединок «Олимпиакоса» против ПАОКа, который состоится 10 февраля в Салониках, — за этой игрой воочию будет наблюдать Эду.

Напомним, первый матч между «Динамо» и «Олимпиакосом» состоится 14 февраля в Пирее, а ответную встречу соперники проведут неделю спустя в Киеве.