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«Динамо» отправит своих представителей на два матча «Олимпиакоса»

12:34, 30 января 2019
Футбол
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Помощники Хацкевича внимательно изучают соперника по Лиге Европы / fcdynamo.kiev.ua

В ближайшую субботу, 2-го февраля клуб из Пирея будет принимать на своем поле «Панионис», и внимательными зрителями на трибунах стадиона будут два представителя тренерского штаба «Динамо» — Олег Лужный и испанский специалист Эду, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Не останется без внимания «Динамо» и выездной поединок «Олимпиакоса» против ПАОКа, который состоится 10 февраля в Салониках, — за этой игрой воочию будет наблюдать Эду.

Напомним, первый матч между «Динамо» и «Олимпиакосом» состоится 14 февраля в Пирее, а ответную встречу соперники проведут неделю спустя в Киеве.

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Теги: #футбол#Лига Европы#Динамо Киев