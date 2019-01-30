«Динамо» отправит своих представителей на два матча «Олимпиакоса»
12:34, 30 января 2019Футбол
17 0
Киевляне серьезно готовятся к плей-офф Лиги Европы и изучают своего соперника по 1/16 финала.
Помощники Хацкевича внимательно изучают соперника по Лиге Европы / fcdynamo.kiev.ua
На двух ближайших матчах «Олимпиакоса» в чемпионате Греции будут присутствовать ассистенты главного тренера киевского «Динамо».
В ближайшую субботу, 2-го февраля клуб из Пирея будет принимать на своем поле «Панионис», и внимательными зрителями на трибунах стадиона будут два представителя тренерского штаба «Динамо» — Олег Лужный и испанский специалист Эду, сообщает Dynamo.kiev.ua.
Не останется без внимания «Динамо» и выездной поединок «Олимпиакоса» против ПАОКа, который состоится 10 февраля в Салониках, — за этой игрой воочию будет наблюдать Эду.
Напомним, первый матч между «Динамо» и «Олимпиакосом» состоится 14 февраля в Пирее, а ответную встречу соперники проведут неделю спустя в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter