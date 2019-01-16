Защитник английского Тоттенхэма арестован по подозрению в домашнем насилии

15:35, 16 января 2019
Футбол
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Серж Орье / skysports.com

Защитник английского «Тоттенхэма» Серж Орье стал участником происшествия незадолго до матча своей команды с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Ивуариец был арестован на минувших выходных по подозрению в домашнем насилии по отношению к своей девушке Хенче Войгт. Детали инцидента неизвестны.

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Орье провел несколько часов в участке. Позже его выпустили без предъявления обвинения, сообщает The Independent

«Тоттенхэм» в курсе происшествия, но в клубе отказываются от комментариев.

Как сообщал УНИАН, ведущий форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за травмы выбыл из строя как минимум до марта. 

"Тоттенхэм" является одним из лидеров Премьер-лиги, однако потеря ведущих исполнителей сводит шансы клуба в борьбе за золото АПЛ к минимуму.

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