Защитник английского Тоттенхэма арестован по подозрению в домашнем насилии
Защитник английского «Тоттенхэма» Серж Орье стал участником происшествия незадолго до матча своей команды с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.
Ивуариец был арестован на минувших выходных по подозрению в домашнем насилии по отношению к своей девушке Хенче Войгт. Детали инцидента неизвестны.
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Орье провел несколько часов в участке. Позже его выпустили без предъявления обвинения, сообщает The Independent.
«Тоттенхэм» в курсе происшествия, но в клубе отказываются от комментариев.
Как сообщал УНИАН, ведущий форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за травмы выбыл из строя как минимум до марта.
"Тоттенхэм" является одним из лидеров Премьер-лиги, однако потеря ведущих исполнителей сводит шансы клуба в борьбе за золото АПЛ к минимуму.