Ветеран Арсенала Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Голкипер провел 15 сезонов в английской Премьер-лиге вначале за "Челси", а затем за "Арсенал".

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех объявил, что летом завершит карьеру.

Специальное заявление голкипер опубликовал в своем твиттере.

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Я чувствую, что это подходящее время, чтобы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона.

Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в Премьер-лиге и выиграв все что только можно. Я продолжу усердно работать в «Арсенале». Надеюсь, мы сможем выиграть еще один трофей. Посмотрим, что жизнь готовит для меня за пределами поля», – отметил Петр Чех.

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Петр Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. До 2002 года вратарь выступал в Чехии за «Хмель» и «Спарту», после чего перешел в «Ренн», за который в итоге провел два сезона.

В 2004 году Чех перешел в «Челси» за 10,3 миллиона фунтов. За лондонский клуб Петр провел 494 официальных матча, а в 2015 году перешел в «Арсенал», за который выступает по сей день.

Чех 4 раза выигрывал АПЛ, 5 раз – Кубок Англии, 3 раза – Кубок английской лиги, по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Чехии вратарь провел 124 матча – это национальный рекорд по количеству сыгранных матчей. Вратарь становился бронзовым призером Евро-2004.