Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор

Александр Хацкевич взял с собой 29 футболистов.

Сегодня, 13 января, киевское «Динамо» вылетело в испанскую Марбелью для подготовки к весенней части сезона, информирует официальный сайт клуба.

Всего в списке делегации "Динамо" 29 футболистов. Главный тренер вице-чемпионов Украины Александр Хацкевич рассчитывает на первом сборе на следующих игроков:

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков, Нещерет

Защитники: Шабанов, Пиварич, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов, Кравченко

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Цыганков, Че Че, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Цитаишвили

Нападающие: Беседин, Русин, Супряга

Отметим, что «Динамо» взяло на первый сбор 16-летнего голкипера Руслана Нещерета. Не полетел с командой голкипер Артур Рудько.

Перелет в Малагу займет около четырех с половиной часов. Из этого города динамовцы отправятся в Марбелью, где традиционно проводят зимние подготовительные сборы.

Как сообщал УНИАН, футболист сборной Украины и львовских "Карпат" Марьян Швед в ближайшее время может оказаться в киевском "Динамо".