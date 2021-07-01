29 июня на стадионе Хэмпден-Парк в шотландском Глазго на поле было не 11 украинских игроков, а 40 миллионов. Сердца украинцев бились в унисон со сборной. Среди них – 30 тыс. сотрудников группы компаний «Эпицентр», которые болели и поддерживали наших ребят. В результате команда Андрея Шевченко теперь в восьмерке сильнейших сборных континента.

После матча Эпицентр – титульный партнер Национальной сборной Украины по футболу передал свои поздравления сборной, организовав национальный флешмоб, к которому присоединились торговые центры сети по всей Украине.

Читайте такжеУкраина - Англия: прогноз букмекеров на четвертьфинал Евро-2020Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков от имени главного тренера и игроков сборной поблагодарил за поддержку многотысячный коллектив компании «Эпицентр». В своем сообщении он отметил, что в дни подготовки к следующему матчу футболистам особенно важна поддержка страны и каждого украинца.

Эпицентр приглашает поучаствовать в национальном флешмобе для поддержки сборной всех, кто хочет пожелать победы украинским футболистам в матче против Англии!

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь