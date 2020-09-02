Боксеры должны быть готовыми к уменьшению гонораров, чтобы поединок состоялся.

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика с британцем Дереком Чисорой может не состояться 31 октября, как планировалось ранее.

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Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, которого цитирует boxingnews24.com.

"Датой боя Усик - Чисора остается 31 октября, но у нас есть серьезная проблема в том, что мы организовывали событие, отталкиваясь от заполненной O2 Arena. Если стадион не получится заполнить из-за ограничений на фоне пандемии, то мы потеряем несколько миллионов долларов.

Лучший сценарий для октября - четыре тысячи проданных билетов вместо десяти. Поэтому боксерам надо соглашаться на уменьшение гонораров, либо придется ждать. Это мы сейчас обсуждаем с Усиком и Дэвидом Хэем, менеджером Чисоры. Думаю, что на этой неделе решение будет принято", - сказал Хирн.

Усик - Чисора: подробности

Поединок Усика против Чисоры должен был состояться в мае, но планам помешала пандемия коронавируса. Событие пришлось перенести на неопределенный срок. На кону не будет никаких чемпионских поясов.

Несмотря на паузу, Александр Усик продолжает активно тренироваться.

Экс-чемпион мира Гвоздик считает, что Усику будет сложно боксировать против Чисоры.

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Перевод: Данил Слесь