Усик и Чисора еще ведут переговоры с промоутером / фото boxingscene.com

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Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, которого цитирует boxingnews24.com.

"Датой боя Усик - Чисора остается 31 октября, но у нас есть серьезная проблема в том, что мы организовывали событие, отталкиваясь от заполненной O2 Arena. Если стадион не получится заполнить из-за ограничений на фоне пандемии, то мы потеряем несколько миллионов долларов.

Лучший сценарий для октября - четыре тысячи проданных билетов вместо десяти. Поэтому боксерам надо соглашаться на уменьшение гонораров, либо придется ждать. Это мы сейчас обсуждаем с Усиком и Дэвидом Хэем, менеджером Чисоры. Думаю, что на этой неделе решение будет принято", - сказал Хирн.

Усик - Чисора: подробности

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Перевод: Данил Слесь