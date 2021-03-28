Диллиан Уайт одержал уверенную победу во второй встрече с Александром Поветкиным.

На арене Europa Point Sports Complex в Гибралтаре состоялся второй бой между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным.

Читайте также"У нас с ним приятельские отношения": российский боксер Поветкин не хочет драться с Усиком

Уайт взял реванш и завоевал пояс "временного" чемпиона по версии WBC.

Британец доминировал с первых минут боя, и в четвертом раунде у Поветкина уже образовалась гематома. В том же раунде все завершилось - сперва от падения россиянина спасли только канаты, но следом Уайт добил соперника.

Россиянин пытался продолжить бой, но рефери не позволил. Да и угол Поветкина выбросил полотенце.

После окончания боя Уайт решил проявить заботу о сопернике - он принес Поветкину стул и начал поливать его водой.

Видео нокаута опубликовал Twitter DAZN Boxing.

𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐃𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐡𝐲𝐭𝐞 💫 (@autozone) pic.twitter.com/quBvcxJoah — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 28, 2021 Видеообзор боя Уайт - Поветкин: итоги боя Первый бой Уайта и Поветкина состоялся 22 августа 2020 года. Тогда россиянин дважды побывал в нокдауне, но затем нокаутировал соперника.

Для Поветкина это третье поражение в 40 боях (36 побед и 1 ничья). Ранее он проигрывал Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.

Поветкин может завершить карьеру. "Я думаю, это последний бой. Буду уговаривать Сашу завершить карьеру", - написал промоутер боксера Андрей Рябинский в Twitter.

Уайт провел 30-й бой - у него 28 побед (19 - нокаутом) и 2 поражения.

Уайт, завоевав пояс "временного" чемпиона, стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Фьюри.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь