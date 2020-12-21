Его партнером на съемочной площадке стал известный исландский стронгмен Хафтор Бьернссон.

Легендарный экс-чемпион мира американский боксер Майк Тайсон снялся в боевике "Удар в пустыне".

В сети появился первый официальный трейлер фильма с участием Тайсона.

Майк Тайсон получил одну из главных ролей в этом фильме: он предстал в образе бывшего военного, который хочет защитить беженцев от банды наемников.

Интерестно, что главным злодеем в ленте стал известный исландский силач Хафтор Бьернссон. Он известен ролью Григория Клигана (Горы) в известном сериале "Игра престолов".

Майк Тайсон: боксерская карьера

Недавно Майк Тайсон провел выставочный бой против экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса.

До этого 54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.

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Автор: Олег Давыгора