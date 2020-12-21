Майк Тайсон снялся в боевике / REUTERS
Легендарный экс-чемпион мира американский боксер Майк Тайсон снялся в боевике "Удар в пустыне".
В сети появился первый официальный трейлер фильма с участием Тайсона.
Майк Тайсон получил одну из главных ролей в этом фильме: он предстал в образе бывшего военного, который хочет защитить беженцев от банды наемников.
Интерестно, что главным злодеем в ленте стал известный исландский силач Хафтор Бьернссон. Он известен ролью Григория Клигана (Горы) в известном сериале "Игра престолов".
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Майк Тайсон: боксерская карьера
- Недавно Майк Тайсон провел выставочный бой против экс-чемпиона в четырех весовых категориях Роя Джонса.
- До этого 54-летний Тайсон в предыдущий раз выходил на ринг в 2005 году.
- На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений.
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