Шон Бардо / фото facebook.sean.sawtinboke

50-летний бывший кикбоксер Шон Бардо переквалифицировался в классический бокс и провел свой второй бой на профи-ринге.

Противостоял опытному боксеру 23-летний таиландец Дом Борк, который лишь дебютировал в этот вечер в профи-боксе. Во втором раунде Бардо провел быстрый спурт и неожиданно застал соперника врасплох. Борк был вообще не готов к такому натиску и упал. Рефери прекратил бой досрочно.

Заметим, что это уже вторая победа для британца на профессиональном ринге.

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Автор: Будрин Артем