В битве молодости и опыта верх одержал последний фактор.

50-летний бывший кикбоксер Шон Бардо переквалифицировался в классический бокс и провел свой второй бой на профи-ринге.

Противостоял опытному боксеру 23-летний таиландец Дом Борк, который лишь дебютировал в этот вечер в профи-боксе. Во втором раунде Бардо провел быстрый спурт и неожиданно застал соперника врасплох. Борк был вообще не готов к такому натиску и упал. Рефери прекратил бой досрочно.

Заметим, что это уже вторая победа для британца на профессиональном ринге.

50yr old light heavyweight Sean Bardoe aka Saw Tin Boke [from Kent🇬🇧now residing in Pattaya🇹🇭] (2-0, 1 KO) with the TKO-2 of debutant Dom Bork (0-1) Saturday in Pattaya, Thailand pic.twitter.com/aaPXTYfoZM — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) March 22, 2021

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Автор: Будрин Артем