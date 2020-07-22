Битва легенд: известен первый соперник Тайсона после возвращения на ринг
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший подтвердил договоренность о бое с Майком Тайсоном, который готовится к возвращению на ринг.
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Джонса-младшего цитирует "Спорт-Экспресс".
"Да, это правда, Майк - легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение.
Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет", - заявил 51-летний экс-боксер.
Ранее СМИ сообщали, что бой двух звезд бокса пройдет в США в сентябре и будет проходить в формате восьми раундов.
Рой Джонс-младший завершил карьеру в 2018-м году. 53-летний Майк Тайсон сделал это еще в 2005-м. Теперь он решил вернуться на ринг, чтобы провести ряд выставочных поединков и собрать деньги на благотворительность.
УНИАН ранее сообщал о том, что Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением на ринг.
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