"Гордимся": в США отреагировали на решение украинского боксера Гвоздика завершить карьеру

WBC и "Top Rank" посвятили Александру Гвоздику публикации в сети.

Всемирный боксерский совет (WBC), а также промоутерская компания "Top Rank" опубликовали в сети посты, посвященные решению украинца Александра Гвоздика завершить карьеру.

WBC, поясом которой ранее владел Гвоздик, в Instagram пожелал боксеру "больших успехов в жизни и в будущих бизнес-планах".

"Top Rank", которая вела дела боксера, также разместила пост в Instagram.

"От первого удара в профи до статуса чемпиона мира в полутяжелом весе и сейчас до ухода. "Top Rank" гордится тем, что мы были с Александром Гвоздиком на каждом этапе его пути. Желаем "Гвоздю" всего самого наилучшего, так как он уходит из бокса, чтобы посвятить себя другим делам за его пределами", - отметили в компании.

Напомним, о решении Гвоздика завершить карьеру стало известно днем ранее.

Украинский боксер провел на профи-ринге 18 боев, в которых одержал 17 побед. Гвоздик владел поясом по версии WBC, но потерял его в своем последнем бою, уступив Артуру Бетербиеву.

Как сообщал УНИАН, менеджер Гвоздика Эгис Климас заявил, что украинец завершил карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу.

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