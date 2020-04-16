"Лучше не бан, а сразу анафему": решение Усика блокировать "негативных пользователей" вызвало бурную реакцию в сети
Непобедимый украинский боксер Александр Усик решил блокировать пользователей, которые оставляют негативные комментарии на его официальной странице в Facebook.
Соответствующий пост опубликовала администрация страницы, на которую подписаны 193 тысячи человек.
"Дорогие друзья! С сегодняшнего дня мы вводим систему "бан"! То есть негативные пользователи и оскорбления будут блокироваться безвозвратно!", - говорится в сообщении.
"Забаньте меня, потому что Усик - предатель-малоросс", "Усик не умеет держать удар?", "Саша, ты неплохой боксер с мозгами ребенка. Отписуюсь", "Теперь только вата...", "Наконец-то, давно пора. Такую ересь пишут...", "Бан - это как-то неправославно. Лучше сразу анафему", "Бан за правду - это нонсенс", - комментируют подписчики.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик ответил хейтеру на оскорбления в свой адрес.