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"Лучше не бан, а сразу анафему": решение Усика блокировать "негативных пользователей" вызвало бурную реакцию в сети

11:21, 16 апреля 2020
Бокс
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Александр Усик / УНИАН

Непобедимый украинский боксер Александр Усик решил блокировать пользователей, которые оставляют негативные комментарии на его официальной странице в Facebook.

Соответствующий пост опубликовала администрация страницы, на которую подписаны 193 тысячи человек.

"Дорогие друзья! С сегодняшнего дня мы вводим систему "бан"! То есть негативные пользователи и оскорбления будут блокироваться безвозвратно!", - говорится в сообщении.

facebook.com/Alexanderusyk

"Забаньте меня, потому что Усик - предатель-малоросс", "Усик не умеет держать удар?", "Саша, ты неплохой боксер с мозгами ребенка. Отписуюсь", "Теперь только вата...", "Наконец-то, давно пора. Такую ересь пишут...", "Бан - это как-то неправославно. Лучше сразу анафему", "Бан за правду - это нонсенс", - комментируют подписчики.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик ответил хейтеру на оскорбления в свой адрес.

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