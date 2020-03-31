"Все решат мускулы": соперник Ломаченко сделал прогноз на бой с украинцем

Теофимо Лопес уверен, что поединок не продлится полную дистанцию.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего поединка против украинского обладателя поясов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко.

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Американского боксера цитирует badlefthook.com.

"Есть ощущение, что это будет не быстрый вечер, а качественный поединок, который не продлится всю дистанцию. Мы не будем боксировать 12 раундов, все кончится раньше.

Не думаю, что мы будем все время соревноваться в техническом мастерстве. Моментами так и будет, но в итоге все решат мускулы, я задавлю его физической мощью", - заявил Лопес.

Напомним, поединок был запланирован на 30 мая, однако событие будет перенесено из-за пандемии коронавируса. Практически все спортивные мероприятия в Европе остановлены, перенесены или отменены.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный Тайсон назвал Ломаченко своим любимым бойцом и подобрал для него соперника.