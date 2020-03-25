"Абсолютное сумасшествие": промоутер подтвердил перенос третьего боя Фьюри и Уайлдера

Пандемия коронавируса не позволит боксерам завершить трилогию летом.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не проведет третий поединок против американца Деонтея Уайлдера предстоящим летом из-за коронавируса.

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Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии ESPN.

"В июле боя точно не будет. Мы даже не знаем, будет ли открыта в это время арена MGM в Лас-Вегасе. Нам надо оценить ситуацию в целом. Как мы будем продавать билеты? Абсолютное сумасшествие - планировать этот поединок летом, когда британские фанаты даже не смогут прилететь в США", - подчеркнул Арум.

Промоутер также сделал прогноз, когда станет возможно проведение вечера бокса:

"Наш спорт не находится в полной изоляции. Думаю, что бой получится организовать в начале октября".

Напомним, второй бой Фьюри и Уайлдера прошел в феврале и завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде. Впервые боксеры встретились в ринге в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья.

Уайлдер ранее заявил об активации пункта о третьем мегафайте.

УНИАН ранее сообщал о том, что Уайлдер назвал неожиданную причину разгромного поражения от Фьюри.