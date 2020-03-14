"Есть более серьезные проблемы": Усик не понимает паники вокруг коронавируса (видео)
10:54, 14 марта 2020Бокс
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Украинский боксер заявил, что нужно просто "мыть руки".
Александр Усик / REUTERS
Украинский боксер Александр Усик высказал свое мнение о распространении коронавируса.
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Об этом Усик сказал в интервью YouTube-каналу iFL TV, отвечая на вопрос, обеспокоен ли он эпидемией коронавируса.
"Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если что-то, не дай Бог, произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки, брызгать антисептиком... Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное", - сказал Усик.
"У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", - добавил боксер.
Как сообщал УНИАН, на дуэль взглядов перед боем с Дереком Чисорой Усик взял с собой антисептик.
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