Дуэль взглядов с антисептиком: Усик и Чисора встретились лицом к лицу (фото, видео)

В Лондоне состоялась первая дуэль взглядов перед боем между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

В Лондоне состоялась первая пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который запланирован на 23 мая.

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Усик пришел на пресс-конференцию в маске, которую позже снял, а Чисора - в баффе с британским флагом.

В рамках мероприятия прошла первая дуэль взглядов украинца и британца.

Послее нее Усик сперва попросил Чисору сделать селфи, а затем побрызгал сцену антисептиком.

Видео опубликовал официальный канал Усика в YouTube.

Фоторепортаж REUTERS.

Как сообщал УНИАН, ранее Чисора рассказал, за кого собирается отомстить Усику.