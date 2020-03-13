Дуэль взглядов с антисептиком: Усик и Чисора встретились лицом к лицу (фото, видео)
16:43, 13 марта 2020Бокс
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В Лондоне состоялась первая дуэль взглядов перед боем между Александром Усиком и Дереком Чисорой.
Александр Усик и Дерек Чисора / REUTERS
В Лондоне состоялась первая пресс-конференция, посвященная бою между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который запланирован на 23 мая.
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Усик пришел на пресс-конференцию в маске, которую позже снял, а Чисора - в баффе с британским флагом.
В рамках мероприятия прошла первая дуэль взглядов украинца и британца.
Послее нее Усик сперва попросил Чисору сделать селфи, а затем побрызгал сцену антисептиком.
Видео опубликовал официальный канал Усика в YouTube.
Фоторепортаж REUTERS.
Как сообщал УНИАН, ранее Чисора рассказал, за кого собирается отомстить Усику.
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