"Нужен более серьезный опыт": Беринчик в следующем году намерен проводить бои в США

Украинский боксер готов к серьезным испытаниям.

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (12-0, 7 КО) заявил о планах подняться на новый уровень в 2020-м году.

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Боксера цитирует Sport Arena.

"Есть над чем работать, видны ошибки. Значит, буду становиться лучше и сильнее, понимать, как правильно сгонять вес и как подходить к боям. Нужен еще более серьезный опыт, за ним нужно ехать в США.

2020 год во многом будет решающим для меня. Настроен на большие поединки с боксерами, занимающими топовые места в рейтинге. Так что я буду потрепанным, меня будут бить, потому что эти ребята очень злые и голодные", - отметил Беринчик.

Что касается следующего соперника, то его имя станет известно в начале следующего года, о чем сообщил сам боксер.

Украинец занимает четвертое место в рейтинге WBO, а титулом в легком весе владеет Василий Ломаченко. Cвой прошлый бой Беринчик провел в Броварах 5 октября, когда решением судей победил Патрицио Лопеса Морено.

УНИАН ранее сообщал о том, что отца Ломаченко признали лучшим тренером года.