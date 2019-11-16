Чемпионку Украины по боксу насмерть сбил поезд

Амина Булах переходила пути в наушниках.

18-летняя боксерша Амина Булах трагически погибла в результате наезда поезда.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла в селе Тарасовка Киевской области. Девушка поздно вечером возвращалась домой из аптеки и переходила железнодорожный переезд. Спортсменка слушала музыку в наушниках и не заметила приближение поезда, который направлялся в Фастов.

Амина Булах была чемпионкой Украины, а также бронзовым призером чемпионата Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Постол проведет бой за два титула чемпиона мира.