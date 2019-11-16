Чемпионку Украины по боксу насмерть сбил поезд
18-летняя боксерша Амина Булах трагически погибла в результате наезда поезда.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Трагедия произошла в селе Тарасовка Киевской области. Девушка поздно вечером возвращалась домой из аптеки и переходила железнодорожный переезд. Спортсменка слушала музыку в наушниках и не заметила приближение поезда, который направлялся в Фастов.
Бронза 🥉На Чемпионате Европы 🥊 EUBC YOUTH MEN’S AND WOMEN’S EUROPEAN BOXING CHAMPIONSHIPS 🥊 📍 SOFIA 🇧🇬 2019. 3 боя , 15 человек в весе. Я вам так скажу 😆 Маємо те що маємо 🙌🏼 . Спасибо большое моему тренеру @viktorfesechko за проделанную работу , терпение и веру в меня 🙏🏼 Моей семье ❤️ и всем , кто в меня верил ☝🏼🙏🏼 А те кто не верил , наблюдайте 😄👋🏼 #thanksgodforall ❤️
Амина Булах была чемпионкой Украины, а также бронзовым призером чемпионата Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Постол проведет бой за два титула чемпиона мира.