"Тренером будет Фредди Роуч": украинец Постол подтвердил бой за два титула чемпиона мира

Соперником украинского боксера будет Хосе Рамирес.

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) проведет поединок против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО).

Постол заявил о начале подготовки в комментарии ТСН.

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"Сейчас я тренируюсь в Броварах. Пока что имею по одной полноценной тренировке в день, которая длится два часа. 7 декабря планируем лететь в Лос-Анджелес. Там буду иметь по две тренировки в день, а тренером будет Фредди Роуч. Отправляюсь в США за 9 недель до боя, чтобы лучше подготовиться. Будучи далеко от семьи, я полностью сконцентрируюсь на боксе, буду тренироваться, отдыхать, набирать хорошую форму", - отметил Виктор.

Также Постол рассказал о тактике, которую будет использовать против Рамиреса:

"Прежде всего, ни в коем случае не надо стоять на месте, с ним стоит постоянно двигаться. Я с ним спарринговал и знаю, что когда останавливался, то он начинал вязать. А я высокий и мне это неудобно. Мне нужно все время двигаться, боксировать на дальней дистанции и не давать ему приближаться".

Бой пройдет 1 февраля следующего года в китайском городе Хайкоу, о чем сообщает портал боксерской статистики BoxRec.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик вернулся к тренировкам после дебюта в супертяжелом весе.