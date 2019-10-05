Стали известны гонорары Деревянченко и Головкина за чемпионский бой

Украинский боксер заработает рекордную сумму в своей карьере.

Озвучены суммы гонораров, которые заработают Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин за чемпионский бой.

Об этом сообщает ESPN.

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По данным источника, Деревянченко заработает рекордную сумму в своей карьере - 5,2 миллиона долларов.

Экс-чемпион мира Головкин получит 15 миллионов долларов.

Бой Деревянченко - Головкин пройдет в Нью-Йорке в ночь с 5 на 6 октября по киевскому времени. На кону в этом поединке будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

УНИАН также сообщал о том, что состоялась церемония взвешивания перед боем Деревянченко и Головкина.