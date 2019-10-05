Стали известны гонорары Деревянченко и Головкина за чемпионский бой
11:46, 05 октября 2019Бокс
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Украинский боксер заработает рекордную сумму в своей карьере.
Деревянченко выйдет на ринг в Нью-Йорке / фото: BoxingScene
Озвучены суммы гонораров, которые заработают Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин за чемпионский бой.
Об этом сообщает ESPN.
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По данным источника, Деревянченко заработает рекордную сумму в своей карьере - 5,2 миллиона долларов.
Экс-чемпион мира Головкин получит 15 миллионов долларов.
Бой Деревянченко - Головкин пройдет в Нью-Йорке в ночь с 5 на 6 октября по киевскому времени. На кону в этом поединке будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.
УНИАН также сообщал о том, что состоялась церемония взвешивания перед боем Деревянченко и Головкина.
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