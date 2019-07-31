Деревянченко - Альварес: названы дата и место проведения чемпионского боя

Украинский боксер получит возможность сразиться с титулованным чемпионом.

Стала известна наиболее вероятная дата боя между украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО).

Как сообщает в Twitter журналист The Athletic Майк Коппинджер, стриминговая платформа DAZN, у которой заключен многомиллионный контракт с Альваресом, одобрила кандидатуру Деревянченко.

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С большой долей вероятности бой состоится 26 октября на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе, США.

Команды боксеров продолжают переговоры о поединке.

Напомним, свой предыдущий бой Деревянченко провел в апреле, выиграв у немца Джека Кулкая и став обязательным претендентом на пояс IBF. Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде украинца Александра Гвоздика подтвердили проведение объединительного боя с российским чемпионом.