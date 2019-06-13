"Все нормально": Усик объяснил, почему отказался от чемпионских поясов

У украинского боксера на данный момент остался только один пояс.

Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему остался без чемпионских поясов по версиям WBO, WBA и WBC в первом тяжелом весе и откажется также от пояса IBF.

Об этом Усик сказал в интервью для своего официального канала на YouTube.

"Почему легко расстаюсь? Все нормально, пусть пацаны боксируют. Я ухожу в супертяжи, зачем мне держать эти пояса? Я же их выиграл - все, они уже мои. А сейчас пусть ребята боксируют за эти пояса. Мне кажется, это чуть-чуть по-жлобски - переходить в супертяжелый вес и удерживать пояса", - сказал Усик.

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"От пояса IBF мы вскоре тоже откажемся, потому что я не собираюсь возвращаться в первый тяжелый вес. А вот когда надумаю вернуться обратно, то придется собрать их еще раз. Но это я просто прикол сказал, какое возвращение...", - добавил украинец.

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в мае. Однако бой против Карлоса Такама был перенесен на сентябрь из-за травмы украинца.

УНИАН также сообщал о том, что Усик объяснил, почему не хочет боксировать против Александра Поветкина.