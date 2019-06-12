"Жалкий неудачник": британский боксер оскорбил Владимира Кличко

Тайсон Фьюри заявил, что всегда будет сниться Кличко в ночных кошмарах.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри оскорбил Владимира Кличко, комментируя возможное возвращение украинца в ринг.

Об этом Фьюри сказал в интервью iFL TV.

"Вернется ли Кличко на ринг? Я не знаю. Ему уже 43. Он и в свои лучшие годы не был хорош. Он большой неудачник, он жалкий неудачник", - сказал Фьюри.

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Британец также выразил уверенность в том, что Кличко ненавидит его:

"Раздумывает ли он о возвращении. На 100%. Я буду преследовать тебя, Владимир, до самой твоей смерти, буду сниться тебе в кошмарах. Я надрал тебе задницу, с***. Помни это. Ты ненавидишь меня, Владимир, не так ли? Это хорошо. Я чувствую ненависть".

Напомним, Фьюри выиграл у Кличко в 2015 году и отобрал у украинца чемпионские пояса. После этого британец дважды срывал проведение реванша.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший тренер Кличко заявил, что Владимир не вернется в ринг.