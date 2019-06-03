Виноват канадский рэпер: в сети назвали неожиданную причину поражения Джошуа (фото)

В соцсетях уверены, что в сенсационном поражении Энтони Джошуа виновато "проклятье" известного рэпера Дрейка.

Пользователи сети назвали неожиданную причину сенсационного поражения Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса, по итогам которого британец потерял все свои пояса.

В сети уверены, что причиной поражения стал популярный канадский рэпер Дрейк, передает unilad.co.uk.

За два месяца до боя Джошуа сфотографировался с Дрейком и подписал снимок: "Я собираюсь разрушить проклятие".

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Дело в том, что спортсмены, которые фотографируются с Дрейком, затем терпят поражения.

Так, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов форвард Серхио Агуэро сделал сэлфи с рэпером, после чего не забил пенальти в матче против "Тоттенхэма", а "Манчестер Сити" по итогам двухматчевого противостояния покинул турнир.

Перед боем с Хабибом Нурмагомедовым фото с Дрейком сделал Конор Макгрегор, который затем потерпел самое досадное поражение в карьере.

"Жертвами" рэпера также становились Серена Уильямс, клубы НБА "Торонто Рэпторс" и "Майами Хит", "Пари Сен-Жермен" (после фото защитника Левена Кюрзавы с Дрейком ПСЖ проиграл в чемпионате Франции со счетом 1:5), а также другие спортсмены и команды.

"Дрейк разрушил карьеру Джошуа", "Этого Дрейка нужно изолировать, это преступление против спорта", "Думаю, спортсменам нужно перестать фотографироваться с Дрейком перед важными соревнованиями", - пишут болельщики в Twitter.

Напомним, это поражение стало для Джошуа первым в карьере.

УНИАН также сообщал о том, как поражение Джошуа прокомментировал украинский чемпион Александр Усик.