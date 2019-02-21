Украинский боксер Хижняк завоевал золото на турнире в Болгарии

Сборная Украины по боксу завоевала четыре медали на соревнованиях.

Сборная Украины по боксу завоевала четыре медали на турнире в Болгарии. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ. Золото завоевал Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг. В финальном противостоянии украинец победил турка Серхата Гулера единогласным решением судей. Бронзовые медали получили Дмитрий Замотаев (52 кг), Евгений Барабанов (69 кг) и Сергей Горсков (91 кг). Александр Хижняк также был признан лучшим боксером турнира. Как сообщал УНИАН, поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться не раньше 2020 года.

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