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Украинский боксер Хижняк завоевал золото на турнире в Болгарии

19:50, 21 февраля 2019
Бокс
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Александр Хижняк / boxnews.com.ua

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ. 

 Золото завоевал Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг. В финальном противостоянии украинец победил турка Серхата Гулера единогласным решением судей.

Бронзовые медали получили Дмитрий Замотаев (52 кг), Евгений Барабанов (69 кг) и Сергей Горсков (91 кг).

Александр Хижняк также был признан лучшим боксером турнира.

Как сообщал УНИАН, поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться не раньше 2020 года.  

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Теги: #Александр Хижняк