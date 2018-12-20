Энтони Джошуа награжден орденом Британской империи
20:04, 20 декабря 2018Бокс
140 0
Церемония прошла в Букингемском дворце с участием наследника престола принца Чарльза.
Энтони Джошуа награжден орденом Британской империи / Sky Sports
Чемпиону мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа вручили орден Британской империи.
Об этом сообщает Daily Mail.
Читайте такжеДжошуа встретится с Усиком в ближайшие три года - промоутер
Почетный знак отличия боксер получил за достижения в спорте лично из рук наследника британского престола, Принца Уэльского Чарльза Виндзора в Букингемском дворце.
Орден Британской империи – это рыцарский орден, созданный еще в 1917 году. Это самый младший орден в британской наградной системе.
Напомним, Энтони Джошуа в апреле прошлого года одержал победу над украинцем Владимиром Кличко на стадионе "Уэмбли". Также в числе достижений Джошуа - золотая олимпийская медаль на Играх в Лондоне в 2012 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter