Внешний вид украинских сигарет существенно изменился во время войны. Причины этого – остановка производств в Украине и как результат – импорт табачных изделий, а также рост нелегального рынка. Однако стоит различать легальную импортную табачную продукцию и нелегальные сигареты, из которых ни копейки не идет в бюджет Украины во время войны.

Что стоит знать каждому совершеннолетнему курильщику об импортных сигаретах?

Полномасштабная война существенно повлияла на все аспекты нашей жизни. Мы как потребители отошли от показной роскоши и вернулись к классической "пирамиде человеческих потребностей Маслоу", в основе которой базовые потребности – питание, доступ к электроэнергии, газу, воде, отоплению и безопасность.

Многие компании в первые дни войны были вынуждены остановить производство из-за боевых действий и временно заменить украинскую продукцию импортом. И хотя такая замена постигла многие отрасли (в частности, в пищевой промышленности), но заметнее всего это было на табачном рынке Украины. Чтобы избежать дефицита товара на рынке, Верховная Рада даже официально разрешила в Украине продажу сигарет с иностранной маркировкой.

Однако представители нелегального рынка быстро воспользовались временными перебоями с поставками, и на рынке произошло резкое увеличение нелегальной продукции.

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Те, кто не хочет платить налоги, уже третий год подряд "заливают" украинских потребителей контрабандой, контрафактом и т.н. "сигаретами дьюти фри", которые каким-то "странным" образом оседают на внутреннем рынке Украины. Но после начала войны судьба нелегального рынка достигла рекордных отметок.

Сейчас в Украине можно найти три основных вида нелегальной табачной продукции.

Самая большая часть - это продукция, маркированная как "дьюти фри" или "для экспорта" - 12,2%. Поэтому если вы на территории Украины (кроме пунктов пограничного пропуска) видите пачки сигарет с такими надписями – это 100% нелегальная продукция, с которой не платятся налоги.

На втором месте это табачные подделки, которые составляют 8% рынка. А также контрабанда (но ее процент не так велик – 1,8%, в основном из Молдовы).

Как отличить импортные сигареты от нелегальных?

Цена

Цена является одним из основных индикаторов нелегального продукта. Сигареты ценой меньше 44 грн без акцизной марки являются подделкой. Почему? Потому что как минимум 44 грн в каждой пачке – это налоги (НДС, акциз, розничный акциз), а учитывая расходы на сырье, оплату труда, логистику и прочее, цена пачки сигарет не может быть ниже 50 гривен.

Уплаченные налоги идут в бюджет Украины, а оттуда, в первую очередь, на Вооруженные силы нашего государства. А вот с нелегальных сигарет не платится в бюджет ни копейки. Кстати, на дне каждой пачки должна быть указана максимальная розничная цена и дата изготовления.

Акцизная марка

Наличие акцизной марки на пачке сигарет обязательно по закону. Она может быть зеленая, голубая или оранжево-голубая. Если ее нет под пленкой пачки – это однозначно контрабанда или контрафакт. На акцизной марке должна быть голограмма, уникальный номер (на подделках номера часто повторяются), указано количество сигарет в пачке и бумага акцизной марки должна быть плотной на ощупь.

Обратите внимание на качество пачки сигарет

Многие из курящих заметил, что во время войны внешний и внутренний вид пачки мог измениться. Действительно, легально импортируемая продукция может несколько отличаться по дизайну. Например, внутренняя рамка пачки может быть белой или цветной, отрывная часть может быть из фольги или белой бумаги, может присутствовать или отсутствовать аромапанель.

Однако нечеткое нанесение краски, которая может "желтить" или осыпаться, ошибки в тексте, бракованный целлофан, плохо прилегающий к пачке - это все признаки нелегальной продукции.

Цвет фильтра и сам фильтр сигарет могут отличаться

Импортные легальные сигареты могут несколько отличаться от украинского производства цветом фильтра и самим фильтром (например, рецесд-фильтр с воздушной камерой или ацетатный фильтр), по бумаге вокруг фильтра – но такая продукция вполне легальная.

Предупреждение на пачках

Согласно украинскому законодательству, не менее 50% площади должно занимать предупреждение о вреде курения: "Курение убивает" (с лицевой стороны) и 10 дополнительных с графическими элементами, один из которых должен быть изображен на обратной стороне пачки. Исключение только для сигарет с иностранной маркировкой.

Также важно, где именно вы покупаете сигареты

Как показало исследование Kantar, наиболее популярным каналом распространения нелегальной табачной продукции в Украине являются киоски (37% нелегальных сигарет распространяется именно через них), уличные торговцы (23%) и открытые рынки (9%). В то же время продажи нелегальных сигарет через сети супермаркетов почти нулевые.

Чтобы обезопасить покупателей от покупки нелегальных сигарет, некоторые международные производители начали заключать контракты со службами доставки и проверенными интернет-магазинами, например, Эпицентр, Розетка и официальный ресселер CigPoshta.

Почему нелегальные сигареты так опасны?

В первую очередь нелегальные сигареты опасны для экономики государства, ведь с них не платятся налоги.

Вспомним 24 февраля. Очереди в банкоматы, магазины, на заправках были бесконечными. Ажиотажный спрос на наличные, бензин, еду, медикаменты и сигареты. Многие производства приостановили работу. У всех производителей возникал вопрос: как обеспечить украинский рынок.

Многие компании начали импорт, чтобы избежать дефицита, не потерять бизнес. Вспомните первые скандалы с импортными товарами в торговых сетях и обвинения, что это продажа гуманитарной помощи. На самом же деле компании пытались наполнить полки товаром. С сигаретами та же история. Их начали завозить из-за границы, преимущественно из стран ЕС. Конечно, внешний вид европейской пачки отличался от той, к которой привыкли украинцы курильщики.

При этом, товар был полностью легальным, и с импортной продукции производители продолжили платить налоги в государственный бюджет Украины. Это особенно важно, потому что в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины традиционно входят крупнейшие табачные компании. Поступления только от табачного акциза в госбюджет за 2021 г. составили 63,5 млрд грн.

По данным исследования Kantar, лишь в 2022 году бюджет недополучит 20 млрд грн от продаж нелегальных сигарет, и эта цифра продолжает расти вместе с увеличением доли нелегального рынка табачных изделий, которая за последние три года выросла в 4 раза – до почти 22%.

Нелегально производимые сигареты не проходят никаких санитарно-гигиенических проверок и не могут гарантировать соответствие требованиям законодательства по безопасности продукции. Это в частности, касается уровня пестицидов, радионуклидов, смол и тому подобное.

Потребители, приобретающие товар неизвестного происхождения и качества, рискуют здоровьем больше, чем обычно. Чаще всего производство контрафактных сигарет происходит ночью в подвалах и промзонах – помещениях с избыточной влажностью, грибком, плесенью, с использованием бросовой бумаги.

Что делать, если вы купили нелегальные сигареты?

Потребители могут оставить обращение на правительственную горячую линию — сотрудники налоговой проверяют изложенные вами факты и находят нарушения — составляют протоколы и налагают штраф.

После получения вашего обращения налоговики выходят на проверку заведения, но штрафы выписывают по найденным ими нарушениям. То есть они могут найти и дополнительные нарушения, а не только указанные вами.

Второй алгоритм действий в случае неэффективности первого:

Запрос в полицию о количестве вызовов, нарушителей и нарушений возле указанной точки продажи — обращение на налоговиков через правительственную горячую линию с просьбой рассмотреть возможность лишения лицензии в связи с нарушениями законодательства и на городской совет с дополнительной просьбой — демонтировать сооружение или расторгнуть договор аренды.

Поэтому каждое нарушение посетителей нелегальных точек продажи стоит фиксировать по линии 102. Ведь чем больше обращений, тем больше шансов на лишение лицензии или демонтаж сооружения.