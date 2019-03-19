"Нафтогаз" назначил временного и. о. главы "Укртрансгаза"

Назначенный Сергей Алексеенко два года назад вошел в состав правления "Укртрансгаза" и ранее отвечал за инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" назначила Сергея Алексеенко временно исполняющим обязанности президента дочерней компании - оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз".

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"Согласно решению акционера №253, член правления Сергей Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности президента АО "Укртрансгаз" с 19 марта 2019 года", - сказано в сообщении "Укртрансгаза".

По информации компании, Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и ранее отвечал за инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

"Сейчас состав правления АО "Укртрансгаз" будет включать четырех топ-менеджеров компании: Сергея Алексеенко, Павла Станчака, Татьяну Федорову и Хюнчана Кана", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ранее возглавлявший "Укртрансгаз" Андрей Хоменко с 21 марта 2019 года возглавит новосозданный Дивизион технического обеспечения НАК "Нафтогаз Украины", его кандидатура предложена в обновленный состав правления НАК.

Сообщается, что Алексеенко родился в 1976 году, окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальности "Международные отношения" и "Международная информация".

До назначения членом правления "Укртрансгаза" он работал в должности советника главы правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК "Нафтогаз Украины", а до прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, в середине января правление "Нафтогаза Украины" в рамках реализации корпоративной стратегии группы утвердило создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. Дивизионы не являются юридическими лицами или подразделениями юридических лиц. Директора дивизионов будут назначаться правлением "Нафтогаза" по представлению главы правления и будут подчиняться правлению. Текущее руководство директорами дивизионов будет осуществлять глава правления "Нафтогаза".

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".