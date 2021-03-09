Президент подчеркнул важность различия понятий "фейк" и "пропаганда".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что уроки медиаграмотности должны появиться в украинской школьной программе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

"Каждый из нас должен научиться важным в современном мире навыкам. Все мы моем руки и выбрасываем мусор, не употребляем испорченные продукты. Так же, каждый раз, когда мы берем телефон, включаем компьютер, планшет или телевизор, должны включать критическое мышление. Отличать правду от фейков, правду от лжи, обходить стороной информационный мусор. Читать дальше, чем заголовок. Сомневаться, это очень важно. Проверять любую информацию в нескольких источниках, искать первоисточник, сохранять холодную голову", - заявил Зеленский.

По словам президента, это все граждане должны уметь с детства.

"Поэтому уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А еще тех, кто уже давно окончил школу - это наши родители, дедушки и бабушки, мы должны научить, что такое информационная гигиена, что означают "фейки" и что такое пропаганда", - добавил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров