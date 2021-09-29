В 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве президент возложил цветы к памятнику гражданам, которые там погибли и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

В 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, которые были там казнены и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, память погибших почтили минутой молчания.

Отмечается, что цветы от президента также возложены к памятнику ромам, казненным нацистами, а также к памятнику украинской поэтессе Елене Телиге.

"Бабий Яр. Два коротких слова, которые звучат, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.

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"Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в который раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два следующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев, это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы. О том, что в целом жертвами Холокоста в Европе стало по меньшей мере шесть миллионов евреев. И о том, что полтора миллиона из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что будущим поколениям необходимо знать "страшные цифры преступления нацизма, чтобы в истории человечества не повторились эти ужасные трагедии".

Он подчеркнул, что сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, – "это наш долг перед будущими поколениями".

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Автор: Антонина Доломанжи