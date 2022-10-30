Россия снова ставит мир на грань продовольственного кризиса.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления России о том, что беспилотники, атаковавашие корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября, запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках "зерновой сделки", и подчеркнул, что Россия ставит мир на грань продовольственного кризиса.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Что мир услышал? Что якобы кто-то с зерновоза запускает дроны. Сначала они говорили про "боевых птиц", затем про "боевых насекомых", теперь – "боевое зерно", "пшеница-убийца", от которой тонут российские адмиралы. Что можно сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что единственным виновником того, что продукты питания будут дорожать на огромном пространстве от западной Африки до восточной Азии, является Россия. Он отметил, что Россия также несет ответственность за то, что люди в Эфиопии, Йемене или Сомали останутся с катастрофическим дефицитом продовольствия.

"Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока факты указывают на то, что руководство России больше заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. Это, кстати, ответ всем тем, кто говорит о переговорах с Россией. Зерновой коридор – это очень конкретный пример", – резюмировал президент.

Блокирование зернового коридора Россией: подробности

29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из "зерновой сделки". Поводом для такого решения стала атака на корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что заявления России о прекращении "зерновой инициативы" являются шантажом перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии. Данилов подчеркнул, что поставками продовольствия Украина помогает миру предотвратить голод.

По данным Мининфраструктуры Украины, Россия фактически заблокировала движение 218 судов, которые должны были транспортировать зерно. 95 из них загружены и уже вышли из украинских портов.