Парламент принял соответствующий акт 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, утвержденный законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" относительно восстановления в прежнем воинском звании во время действия военного положения. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады в Telegram.

Парламент принял соответствующий акт 16 июля.

"Основная цель - восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта во время действия военного положения", - сказано в сообщении.

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В частности, во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят действующую военную службу.

В то же время, в случае отсутствия такого должностного лица (вследствие расформирования, ликвидации органа военного управления и т.д.) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу.

Вместе с тем, до восстановления офицера в прежнем воинском звании и присвоения ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается.

Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием.

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