Вернули, в частности, защитников "Азовстали".

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула домой 93 рядовых и сержантов и двоих офицеров в рамках обмена пленными с врагом, сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали". Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь", – написал Ермак.

Глава ОПУ отметил, что немало освобожденных украинских защитников находились в плену ранеными. Он также показал эмоциональное видео с реакцией наших воинов, которые впервые за много месяцев смогли прикоснуться к родной земле.

Обмен пленными с РФ - что надо знать

Тысячи украинских бойцов за время полномасштабной войны, развязанной Россией, попали во вражеский плен. Освободить удалось почти 2,5 тысячи человек. Последний обмен пленными состоялся 25 мая. Во время него освободили, в частности, 68 человек, считавшихся пропавшими без вести.

Кроме украинских военных оккупанты брали в плен немало гражданских. В январе при посредничестве Турции Украина и Россия обсуждали создание гуманитарного коридора для возвращения всех гражданских украинцев, которых враг удерживает с 2014 года. Враг замедляет процесс их передачи Украине.

К этому времени из плена удалось освободить 139 гражданских. Среди тех, кого до сих пор удерживает враг, похищенный на Киевщине журналист УНИАН Дмитрий Хилюк.

Президент Владимир Зеленский убежден, что вернуть всех военных и гражданских из российского плена будет возможным только после выполнения предложенной Украиной формулы мира

Вас также могут заинтересовать новости: