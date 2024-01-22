Зеленский призывает не доверять вслепую, а анализировать и проверять информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как можно одержать победу в информационной войне, когда Россия для распространение дезинформации вкладывает большие средства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских высших учебных заведений.

"Информационная война, прежде всего, я считаю, что может одержать победу только ум и аналитика. Возможность просто не верить, не доверять вслепую, а все проверять", - сказал Зеленский.

Он сказал, что сегодня в информационном пространстве много грязи и беспорядка.

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"И тот, кто вкладывает много денег, а поверьте мне, Россия вкладывает во все сети повсюду, включая Европу, и не только Европейский Союз, Соединенные Штаты, Латинская Америка, арабские страны, вкладывает в соцсети, в различные медийные площадки. И единственный шанс понять, где есть правда, а где нет: сначала надо это все анализировать", - отметил президент.

Он убежден, что в Украине медийное поле более или менее очищено от российской дезинформации.

"Но у нас, к сожалению, есть до сих пор медийные площадки, которые подхватывают русский нарратив, даже не понимая, что это русский нарратив, не анализируя, выдают это только ради того, чтобы тебя больше читали или смотрели. Люди доверяют, не проверяют, и это работает. А как это работает? Раскалывает единство в мире, в Европе и Украине", - сказал Зеленский.

При этом, глава государства уверен, что благодаря молодому возрасту украинские студенты могут одержать победу над российской дезинформацией, потому что могут анализировать в эпоху социальных сетей.

"Самое главное - не быть ленивыми, анализировать перед тем, как делать выводы", - сказал Зеленский.

Россия распространяет дезинформацию о войне

Как сообщало в декабре издание The New York Times, в рамках информационной войны Россия использует видео американских знаменитостей с критикой украинского лидера. В частности, Microsoft обнаружила, что знаменитостей - Элайджу Вуда, Майка Тайсона и других - обманом заставили снять видеоролики с нападками на президента Украины Владимира Зеленского.

В Госдепе США предупреждали, что в 2024 году в десятках стран мира состоятся выборы, и Россия попытается провести "информационные операции", направленные на то, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины во время этих голосований.

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