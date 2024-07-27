Зеленский: Люди - это не 'расходный материал' для государства (видео)

Президент отметил, что военные, их навыки и опыт - это ценность для Украины.

Украина должна делать все для защиты жизни и здоровья украинских воинов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время речи на ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

Как подчеркнул президент, защита государства - это двустороннее движение, поэтому те, кто защищают Украину, должны знать, что государство защищает их. Зеленский отметил, что в этом разница между нами и оккупантами.

"Россия пренебрегает своими людьми, не борется за их выживание. Зато Украина должна делать все для защиты жизни, прежде всего жизни и здоровья своих воинов... Каждый командир должен помнить: люди - это не "расходный материал". Их силы, их знания, их умения - важная ценность для нашего государства!", - отметил президент.

Мобилизация в Украине

Необновление данных рассматривается как нарушение правил мобилизационного законодательства и за это предусмотрена ответственность по ст. 210-1 КУоАП - штраф от 17 до 25,5 тыс. грн. Право на составление протокола и рассмотрение соответствующих дел по названной статье имеет руководитель ТЦК и СП.

Адвокат Роман Кичко допускает, что многие украинцы могут получить незаконные штрафы от ТЦК из-за ошибок в документах, которые допустили в прошлом сами же военкоматы.

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