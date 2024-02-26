Уроженец Кадиевки впервые попал на фронт в 17-летнем возрасте.

Военнослужащий Никита Горняк, который потерял ногу на фронте, создал бренд одежды для военных на протезах.

Как сообщает Радио Свобода, Горняк - уроженец населенного пункта Кадиевка Луганской области. В 2011 году он поступил в Стахановский промышленно-экономический техникум, и в 2014 году защищал диплом уже в оккупации. По его словам, он надеялся, что получит украинский диплом, но ему отказали, мол, выдают только образца "ЛНР". "Сказал им: "Зорошо, до свидания...". Мне было 17 лет, все осознавал... понимал, что происходит потому, что участвовал в проукраинских мероприятиях, которые еще происходили до оккупации. Моя семья вся "ватная", у нас совершенно противоположные взгляды. Единственный кто из такой же позиции был как я - это мой младший брат. Под влиянием моих взглядов, воспитания он рос с проукраинской позицией", - рассказал мужчина.

В 2015 году он выехал в Одессу, все деньги, что у него были, это 100 грн. Но в городе ему помог выжить человек, которого он почти не знал. В следующем году Горняк пошел служить в ВСУ по контракту, к 54-й отдельной механизированной бригаде.

Видео дня

"У меня был контракт три года. Я сразу попал на"ноль". Это был мой первый такой боевой опыт. Потом контракт закончился, я немножечко побыл в гражданской жизни и снова решил служить...", - рассказал мужчина.

Тогда он подписал контракт на полгода-служил в рядах 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Уволился Горняк в конце 2021 года и думал, что уже не вернется в армию, но появились тревожные предупреждения, что может быть полномасштабное вторжение. Поэтому он вместе с друзьями планировал вернуться на службу в другое подразделение ВСУ. По его словам, выезжать планировали 25 февраля 2022 года, но не успел - вторжение началось накануне. Мужчина просто уже не мог добраться до места дислокации.

"Поэтому уже решил пойти на службу в морскую пехоту", - пояснил Горняк.

Он воевал на Донбассе, и в Авдеевке получил тяжелое ранение - из-за "прилета" вражеской мины потерял конечность.

Сейчас боец проходит реабилитацию, учится ходить с протезом и занимается любимым делом - создал бренд одежды для военных на протезах.

Никита говорит, что у него не было каких-то проблем с восприятием себя таким-без ноги. У него есть подруга, которая занимает в его жизни очень большую роль, помогает ему в восстановлении.

"Я запустил этот бренд - хочу показать пример другим ребятам. Человек получивший травму, потерявший конечность или глаз, или просто не может ходить и будет прикован к коляске до конца жизни должен знать - это не конец. Это только начало. Просто начало чего - то нового", - подчеркивает Горняк.

В Украине воссоединились влюбленные, попавшие в российский плен в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, в Украине воссоединились влюбленные, захваченные в плен российскими оккупантами в Мариуполе в 2022 году. Это 29-летний пограничник Илья Музыка и 27-летняя Алина Панина. Они познакомились на службе в 2019 году, а в 2021 году их направили в Мариупольский порт. В их обязанности входил осмотр грузов.

Когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, вражеские войска быстро окружили Мариуполь, значительная часть города была разрушена. Панина и Музыка взяли в руки оружие и отправились на завод "Азовмаш", чтобы защищать его. Они вынуждены были расстаться 10 апреля, когда девушка переехала на "Азовсталь", взяв с собой обеих собак. Через два дня Музыка попал в плен, не зная ничего о судьбе своей невесты.

Вас также могут заинтересовать новости: