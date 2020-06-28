В Киеве состоялась акция в защиту закона о языке (фото)

Активисты вывесили огромный плакат против изменений в языковом законе.

Сегодня в Киеве состоялась акция «Руки геть від закону про мову!».

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В рамках акции ее участники вывесили огромный баннер с надписью «Руки геть від закону про мову!» на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине не стоит, и назвал его искусственным.

Кроме того, Зеленский считает необходимым пересмотреть вопрос языковых квот для средств массовой информации.

"Я уверен, что с квотами надо навести порядок и проговорить еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, это было сделано еще до нас. Я думаю, что там логика есть, но какие-то очень важные детали потеряны, и из-за них возникает несправедливость к не украиноязычным людям в Украине. Несправедливости не может быть", - подчеркнул глава государства.

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