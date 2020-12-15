На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января.

Читайте такжеЯзыком по мове. Почему молодежь в Украине не говорит на украинском и как это исправитьКак сообщает пресс-служба языкового омбудсмена 16 января вступает в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», что означает окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Поэтому, согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

«На практике это означает, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию - в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон», - сказал он.

«Следует помнить, что требование по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.д.», - заметил уполномоченный.

Кремень также отметил, что на украинском языке должна предоставляться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. д. При этом он отметил, что информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться и на других языках.

«В случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке, потребителю целесообразно, прежде всего, обратиться к работнику соответствующего учреждения с просьбой обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб. Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательства, подтверждающие нарушение», - рассказал уполномоченный.

Закон о языке: что предусмотрено

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле 2019 года.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Как сказано в законе, никто не может быть заставлен использовать во время пребывания на работе и выполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме украинского, кроме случаев: обслуживание потребителей и других клиентов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства; создание юридических, технических, информационно-рекламных текстов и других сообщений и документов (в том числе устных), адресатами которых являются иностранцы или лица без гражданства, юридические лица, органы и должностные лица иностранных государств и международных организаций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко