Задержанная СБУ 'крыса' в 2016 году получила государственную награду от Порошенко, - СМИ

Задержанный Службой безопасности предатель Дмитрий Козюра, который работал на российскую ФСБ, в 2016 году получил награды от Петра Порошенко. В частности, он был награжден знаком отличия Президента "За участие в АТО" и грамотой "за добросовестное выполнение служебных обязанностей в районе проведения АТО". Об этом пишет издание Информатор Украина.

Также стало известно, что при Порошенко Козюра был назначен руководителем управления по борьбе с терроризмом - одного из ключевых в структуре СБУ.

Напомним, СБУ задержала Козюру 12 февраля, перед тем задокументировав 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Завербованный ФСБ предатель был руководителем Штаба Антитеррористического центра СБУ.

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Разоблачив Козюру и установив за ним наблюдение, СБУ длительное время передавала через него россиянам дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем - в рамках уголовного производства.