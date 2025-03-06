За судью Жовнира вступились пророссийские сторонники Медведчука, - Береза

За главу Лычаковского райсуда Львова Григория Жовнира, расследование деятельности которого начали СМИ, вступился его предшественник Сергей Гирич и сторонники государственного предателя Виктора Медведчука

Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший нардеп, блогер Борислав Береза, передает "ДС". Расследование деятельности судьи начали СМИ.

"Экс-глава Лычаковского райсуда Львова Сергей Гирич жалуется на то, что телеграм-каналы собирают компромат против его преемника — Григория Жовнира. Скулит, что кто-то на него и Жовнира давит, потому что они честные. А в комментариях — ба, знакомые лица! Команда поддержки Медведчука, с триколорами, вышла на поле боя, благодарит судей за беспристрастность и затягивание дела, потому что Медведчук — невинный герой, раз не могут его осудить", — отметил бывший народный депутат.

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Он напомнил, что дело Медведчука о государственной измене слушается в Лычаковском суде уже два года, причем слушания проходят в закрытом режиме. Несмотря на то, что юридические основания для вынесения приговора Медведчуку есть, судьи до сих пор "не нашли" в его деятельности признаков государственной измены.

"Вот не могут и все. Не хотят. И чтобы никто не мешал, то они закрыли слушания, чтобы легче спустить дело на тормозах и не показать украинцам who из who в этом деле о куме Путина. Ну конечно. Когда в стране война, а суд тянет резонансное дело как резину — это, безусловно, "притеснения". Может, они еще номинируют Медведчука на Героя Украины? Господа судьи, а вам случайно кошельки не распирает от благодарности адвокатов Медведчука?" — возмущается Береза.

Напомним, судья Григорий Жовнир начал рассматривать дело Виктора Медведчука о государственной измене в 2022 году. В июле 2024 года Жовнир был назначен председателем Лычаковского районного суда Львова. Это произошло после того, как предыдущий руководитель суда Сергей Гирич неожиданно подал в отставку – через 5 месяцев после переизбрания на эту должность. До этого Гирич работал в Лычаковском суде на протяжении 35 лет, из которых 15 – возглавлял этот суд.