СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Днепропетровской области.

Взрывы в понедельник, 29 августа, прогремели в Харькове, Херсоне и Днепропетровской области. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что возле Херсона слышны звуки взрывов. По данным очевидцев, есть попадание в военный объект. Кроме того, сообщалось о взрывах в Харькове и в Днепропетровской области

Відео дня:

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе прогремели взрывы. По его словам, оккупанты ударили по городу кассетными снарядами.

"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Война в Украине - что известно

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: