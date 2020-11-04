Украинские разработчики военного оборудования "Телекарт-Прибор" наладили производство кислородных концентраторов.

Украинские разработчики военных средств связи из одесской компании "Телекарт-Прибор" уверены, что в случае тяжелой формы коронавирусной болезни в большинстве случаев пациентам требуется не ИВЛ, а кислородная терапия. Соответствующий аппарат - кислородный концентратор - они разработали всего за несколько месяцев.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ генеральный директор ООО "Телекарт-Прибор" Алексей Козлов.

По его словам, изначально планировали создание собственного ИВЛ, однако в процессе поняли, что на это нужны десятилетия. “С началом пандемии COVID-19 мы увидели, что страна - на грани полного коллапса. В марте мы решили, что нужно включаться в процесс. Звучало много громких заявлений о создании отечественного ИВЛ. Мы же недели две-три серьезно разбирались, консультировались с врачами и поняли, что у нас в стране современный ИВЛ в короткие сроки разработать невозможно”, - рассказал Алексей Козлов.

Он подчеркнул, что американские компании проводили разработки десятилетиями, потом проходили длительные клинические испытания, и в итоге они получили ИВЛ, который не просто качает кислород (для терапии сложных ковидных больных этого недостаточно), но проводит системную работу. К тому же, рядом с пациентом должен быть высококлассный медицинский специалист.

“В Украине, к сожалению, специалистов такого уровня мало, и зачастую дорогостоящее оборудование в итоге малоэффективно. Поэтому, к огромному сожалению, на сегодня вероятность выживания больных, которые попадают под ИВЛ – довольно низкая из-за этих факторов”, - считает эксперт.

При этом он отметил, что это - не приговор.

“Между тем, мы поняли, что если человек попадает в больницу с ковидом, при более тяжелой форме течения болезни, в большинстве случаев, не требуется ИВЛ. Нужна просто кислородная терапия. И мы сделали вывод, что ключевым оборудованием в таких ситуациях является кислородный концентрат. Мы купили несколько иностранных образцов, разобрали их. Начали разбираться в физике процесса, изучили "матчасть", и в результате решили разработать свою систему подачи кислорода с нужным давлением”, - заявил Алексей Козлов.

Он также сообщил, что команда разработчиков состояла, в основном, из молодых специалистов.

“Эта команда была мотивирована скорее не финансовой выгодой, а осознанием того, что эти решения могут спасти жизни. Они даже по ночам работали с энтузиазмом, искали решения, разрабатывали и изучали технологии, рисовали схемы, и в апреле у нас уже был концепт, а в мае мы начали создавать макеты, перепроверили множество различных систем, клапанов, электроники. В результате, на сегодня мы имеем уже несколько образцов, запустили на сертификацию МетрТестСтандарта в Киеве, - один из образцов находится у них на испытании. А в Одессе, в своей лаборатории, мы продолжаем их испытание на предмет электромагнитной совместимости, токов утечки и множества других параметров”, - рассказал гендиректор компании.

По его словам, уже запущена первая серийная партия кислородных концентраторов - порядка 100 штук. “В конце октября начнем собирать первую опытную партию. У нас уже стоит очередь частных и государственных учреждений, которые хотят их протестировать со своими специалистами”, - заключил он.

Напомним, одесский завод “Телекарт-Прибор” активно занимается разработкой и производством средств связи и телекоммуникаций в интересах силовых структур Украины, и в 2019 году сумел войти в состав международной группы разработчиков тактических систем связи и управления для НАТО. Сегодня в линейке продукции завода – аппаратура радио и проводной связи, мобильные пункты управления, командно-штабные машины и радиотехнические комплексы управления, поставленные на вооружение ВСУ, а также многочисленные инновационные разработки для системы «СМАРТ-сити», такие как системы диспетчеризации, информирования, оплаты, в том числе парковочные, и системы доступа. В январе завод посещал спикер ВРУ Дмитрий Разумков, в мае - секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявил там о разработке дорожной карты по привлечению иностранных инвестиций в отечественный ОПК для переоснащения украинской армии.

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Автор: УНИАН