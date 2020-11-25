Мужчина, представившийся полицейским, вступил с пенсионеркой в спор и угрожал ей тюрьмой.

В Одессе полиция начала проверку по факту скандала, разгоревшегося в трамвае из-за украинского языка якобы с участием сотрудника правоохранительных органов.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Языковой скандал в одесском трамвае: подробности

В социальных сетях 24 ноября появилась видеозапись скандала, сделанная в салоне трамвая. По словам авторов видеозаписи, инцидент произошел в трамвае, который следовал по маршруту №5.

Как утверждают очевидцы, одна из пассажирок – пожилая женщина, говорящая на украинском языке, - сделала замечание попутчикам на предмет того, что те общаются на русском. На видео слышно, как пенсионерка обращается к другим людям в грубой форме, а оппоненты отвечают аналогичным образом.

В конфликт вмешался неизвестный мужчина, заявивший, что является полицейским. Он начал кричать на пенсионерку, предлагая уехать «во Львов или Тернополь», и угрожал тюрьмой.

Некоторые пассажиры предложили выбросить женщину из трамвая.

Позиция полиции

В региональном главке Нацполиции отметили, что сейчас проверяется информация о том, является ли указанный мужчина сотрудником полиции.

В зависимости от результатов проверки, событию будет дана правовая квалификация.

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Автор: Лариса Козовая