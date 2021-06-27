С руководством "Конча-Заспы" судятся Тупицкий, судья КСУ Слиденко и бывшие нардепы.

Нынешние и бывшие жители государственных дач в Конча-Заспе, протестующие против выселения, подали восемь исков в суд.

Об этом говорится в материале «Громадського». Отмечается, что на двух арендаторов дирекция дома отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами написала заявления в полицию.

Директор «Конча-Заспы» Александр Гурин рассказал журналистам, что в связи с «нанесением ущерба в крупном размере» пришлось заявить в полицию на Василия Бурбу — бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны 2016 -2020 годов и на Александра Литвинова, судью Конституционного Суда.

По словам Гурина, сын Литвинова проживал в двухместном номере одного из четырех пансионатов, и после себя оставил уничтоженный номер с «разбитыми стенами».

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В то же время Бурба, по словам Гурина, при выезде с жилплощади демонтировал ценное оборудование, принадлежащее государству – элементы отопления и видеонаблюдения.

Бурба, в свою очередь, подал иск в суд, протестуя против расторжения с ним договора о пользовании имением. Как рассказал Гурин, в целом десять истцов подали восемь аналогичных исков.

С ними расторгли договоры до заявления президента Владимира Зеленского об аудите на предмет того, кто и на каких основаниях пользуется госдачами.

Основанием для досрочного и в одностороннем порядке расторжения договоров стали нарушения условий договоров о пользовании домами. В целом это неуплата за аренду и коммунальные услуги от двух месяцев.

«Также мы разрывали договоры, если человек самовольно захватывал рядом земельные участки», — уточнил директор.

Кроме Бурбы и Литвинова, с Домом отдыха судятся:

Отстраненный Зеленским глава Конституционного Суда Александр Тупицкий — с ним расторгли договор из-за долгов осенью 2020 года;

судья Конституционного Суда Игорь Слиденко — он не выплачивал ежемесячно 13 тысяч грн за аренду двухкомнатного номера в пансионате;

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий;

предпринимательница Ольга Залиско — хочет отсудить три миллиона гривень, которые она вложила в ремонт;

пластический хирург Максим Иванчук.

Также один иск на троих подали народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-глава Верховной Рады Владимир Рыбак.

Семиноженко также есть в списке первой двадцатки на выселение из государственных дач, которую обнародовал глава СНБО 4 июня. Однако пока он отказывается уезжать.

Директор «Конча-Заспы» говорит, что из этой двадцатки не хотят оставлять имения также Виктор Тополов и Сергей Юрченко. Однако с большинством достигли взаимопонимания.

Гурин подчеркивает - он не признает долгов перед жителями, которые «вложили миллионы» в строительство и ремонт домов, из которых их выселяют.

«Во всех договорах прописано, что инвестиция не возвращается. Средства вкладывались физическими лицами на их риск. Поэтому мы не признаем и не будем признавать никаких долгов перед ними. Это все государственное имущество», — пояснил он.

По условиям договора, вложенные инвестиции вычитаются из арендной платы.

Выселение из Конча-Заспы: что происходит

14 мая Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

"В конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле – легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича – Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - сказал президент.

По его словам, ряд людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать.

"Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато великое переселение этих народов", - добавил глава государства.

4 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обнародовал первые 20 фамилий людей, которых выселяют из поместий в Конча-Заспе и пуще-водице.

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Автор: Дмитрий Захаров