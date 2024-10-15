В течение последнего года увеличилось количество казней украинских военнопленных.

Правоохранительные органы Украины установили имена 13 из 16 расстрелянных военнослужащих, которые сдавались в плен на Покровском направлении. Об этом Укринформу сообщил начальник Департамента войны Офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов.

"Относительно последних случаев. По факту казни 16 бойцов мы работаем и установили данные наших 13 военных, еще по трем устанавливаются данные, потому что нет доступа к воинской части", - рассказал представитель Офиса генпрокурора.

При этом он отметил, что работники СБУ установили подразделение РФ, которое может быть причастно к расстрелу 16 украинских воинов. Чиновник также прокомментировал расстрел девяти украинских бойцов 10 октября в Курской области РФ.

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"Мы понимаем, кто эти бойцы. Сейчас выясняются детали расстрела наших военнопленных. Мы знаем локацию, где это произошло в Курской области, и отрабатываем два российских подразделения, которые могут быть причастны к расстрелу", - сказал Белоусов.

По его словам, за последний год увеличилось количество казней украинских военнопленных:

"Военные делают все возможное, чтобы забрать тела своих побратимов".

Также, по словам Белоусова, значительно ухудшились условия в местах несвободы в РФ, где содержатся украинские пленные. Он считает, что это может свидетельствовать о соответствующих указаниях "сверху" - в частности, к расстрелам украинских военнопленных в свое время призывал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Расстрел россиянами военнопленных ВСУ

Как сообщал УНИАН, 10 октября в районе населенного пункта Зеленый Путь Курской области россияне расстреляли украинских пленных - 9 дронщиков и смежников.

Отмечалось, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться.

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