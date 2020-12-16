Сторонниками членства Украины в ЕС являются 66,63%, вступление в НАТО поддерживают 48,42% граждан.

Большинство украинцев выступают за продолжение интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленные во время дискуссии"Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества" в Киеве.

"Украинцы преимущественно выступают за продолжение интеграционного курса государства в ЕС и НАТО. 44,35% опрошенных хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО, еще 22,28% вступают только за ЕС, а 4,07% только за НАТО. Поэтому сторонниками членства в ЕС являются 66,63% украинцев (мы добавили тех, кто только за ЕС, и тех, кто и за ЕС, и за НАТО). Евроатлантическая группа несколько меньше - 48,42% украинцев выступают за членство страны в НАТО", - говорится в результатах.

Указывается, что гендерный срез показал, что украинцы выступают чаще за членство и в ЕС, и в НАТО, чем украинки (48,94% против 40,55%); возрастные тренды предсказуемы - молодые граждане активнее стремятся к продвижению Украины в западные институты. Прогнозируемая ситуация с востоком, где за ЕС в целом выступает 39,37%, за НАТО - 22,25%, что существенно меньше по сравнению с западным регионом, где хотят видеть страну в ЕС 82,74%, а в НАТО - 62,75%.

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Самая массовая группа оппонентов курса на Запад живет на востоке и юге, где не видят Украину ни в ЕС, ни в НАТО - 58,93% и 39,94% соответственно.

Как проводился опрос

Опрос проводился 6-19 ноября 2020 года исследовательским агентством Info Sapiens методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews) по заказу Центра "Новая Европа". Было опрошено 2029 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования удалена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров