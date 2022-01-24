Сейчас каждый пятый опрошенный отмечает, что дела движутся в правильном направлении, но около 65% - противоположного мнения.

В Украине в последний месяц вырос процент граждан, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты всеукраинского опроса общественного мнения.

Так, последние данные по результатам опроса, которые осуществили 20-21 января 2022 года, показали, что 64,7% респондентов считают, что дела движутся в неправильном направлении, в то же время считают, что направление дел правильное – 17,6%.

Еще 17,8% не определились с мнением об этом.

В ходе исследования опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

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Согласно данным КМИС, за месяц почти на 5% (с 60,8% до 64,7%) выросло количество тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, и на только же уменьшилась доля тех, кто имеет противоположное мнение (22,6% в декабре 2021 г. и 17,6% в январе 2022 г.).

По данным КМИС, тенденция не устоявшаяся. Так, предыдущие два месяца показали колебания мнения в тех же 5% граждан: в октябре 22,7% сказали о правильном направление развития дел и 61,7% - о неправильном, а в ноябре эти проценты составили 18,6% и 65,9% соответственно.

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