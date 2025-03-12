Нардеп Костенко отмечает, что Россия будет педалировать тему отмены военного положения и мобилизации.

Необходимо осознавать, что в случае достижения договоренностей о 30-дневном перемирии в войне с Россией есть много рисков для Украины.

Об этом сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко на брифинге.

Он отметил, что рано радоваться, потому что на сегодняшний день есть только предварительные договоренности с партнерами о возможности перемирия, но не известно, пойдет ли на этот шаг Россия.

По его словам, даже если РФ согласится на это, должны быть проведены сложные процессы с урегулированием вопросов о том, как перемирие будет удерживаться и как будет фиксироваться выполнение договорённостей сторонами.

"Нельзя сказать, что, мол, давайте просто перестанем стрелять в течение 30 дней. Если перемирие состоится, то нужно прописать конкретные шаги, кто за что отвечает", - подчеркнул Костенко.

Он добавил, что временное немедленное прекращение огня на 30 дней не будет предусматривать отмену военного положения, мобилизации и проведения демобилизации.

"В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие. Россияне могут в течение 30 дней накопить силы, спланировать новые операции и начать расшатывание Украины изнутри", - подчеркнул Костенко.

По его словам, россияне точно попытаются воспользоваться временным прекращением огня, расшатывая украинское общество в вопросах проведения демобилизации и отмены военного положения, а также будут говорить о необходимости выборов.

Костенко добавил, что на линии огня будет очень сложно подтвердить, соблюдаются ли договоренности, которые могут сорваться за считанные секунды. Также будет сложно доказать, кто первый нарушил перемирие.

Он отметил, что сталкивался с подобными ситуациями во время войны, когда украинских офицеров заставляли находиться в окопах возле солдат и следить за тем, чтобы подчиненные не открывали огонь. При этом он напомнил, что не стоит забывать о том, что речь идет о тысячах километров фронта, которые сложно контролировать. Он отметил, что Россия может проводить различные провокации, чтобы ВСУ были вынуждены применить оружие.

Прекращение огня - что известно на данный момент

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Андрей Сибига, который принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, отметил, что прекращение огня на 30 дней, на которое дала согласие Украины в случае взаимного согласия со стороны РФ, - это ни в коем случае не замороженный конфликт.

По его словам, речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире.

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